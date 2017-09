Guinée: Mandiana - Diaty Condé ratisse large pour une victoire du RPG-arc-en-ciel aux prochaines élections

« L'élevage et l'agriculture sont les vraies potentialités de Mandiana et non l'orpaillage, a-t-il dit. Mandiana a des milliers d'hectares de terres très riches. Vous pouvez faire dix kilomètres sans voir un seul caillou, pas de montagne, tout est plat.

Pendant deux jours, la délégation a multiplié des rencontres et des allocutions en faveur de la paix et de la cohésion entre les habitants de cette préfecture. Au deuxième jour, à la place publique, les différents folklores de Wassolon ont émerveillé le public par leur prestation artistique.

C'est un accueil chaleureux et exceptionnel qu'a bénéficié une délégation dont figurait Diaty Condé. A cinq kilomètres de Mandiana, une foule en effervescence s'est rangée le long du trajet pour réserver une réception triomphale au cortège du Directeur général du service des déclarations descriptives des importations et des exportations (DDI/DDE).

