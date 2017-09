Mauritanie: Intempéries meurtrières au pays

En Mauritanie, le bras de fer entre le pouvoir et les opposants qui ont refusé la réforme… Plus »

A Bogué comme à Kiffa, les autorités locales et les rares ONG se mobilisent, mais faute de moyens, espèrent que les aides d'urgence, notamment en vivres, bâches et nattes, ne tarderont pas à arriver.

Cette même tempête a soufflé entre 400 et 500 habitations précaires, en particulier dans les villages au sud de la ville, affirme Cheikh ould Ahmed Mody, journaliste à Kiffa-info. Six personnes, dont les cinq membres d'une même famille, ont été tuées, là aussi dans l'effondrement de leur maison, précise-t-il.

« On n'avait jamais vu de tels vents, on aurait dit une tornade », témoigne un journaliste de Boghé, une ville située près du fleuve Sénégal. Dans plusieurs villages de la commune, des habitations en banco, bois ou tôles, se sont envolées ou effondrées sur leurs propriétaires.

