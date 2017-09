Angola: Inscription de la PADEMA sur la carte politique et sociale du Portugal

Lisbonne — La Plate-forme pour le Développement de la Femme Africaine "PADEMA" (sigle portugais) est inscrite sur la carte politique, sociale et culturelle du Portugal, et sur celles des pays africains et de la diaspora, a annoncé mardi à Lisbonne la présidente de cette Organisation, Luzia Moniz.

Faisant le bilan des 10 mois d'activité de la Padema, la responsable a dit que son organisation avait établi des relations de partenariat avec des institutions portugaises liées aux questions de migration et du genre, notamment le Haut Commissariat pour la Migration (ACM), la Commission pour la Citoyenneté et Egalité du Genre (CIG) et la Chambre Municipale d'Amadora, de Barreiro et de Lisbonne.

Bien que créée depuis peu, la Padema est cependant une Association de référence auprès des Communautés africaines, des institutions portugaises et des institutions africaines en poste au Portugal, a-t-elle expliqué.

Parlant des activités développées jusqu'ici par la Padema, elle a cité la réalisation du Festival international de Capulana, au cours duquel les pagnes africains, notamment les Samakaka angolais, s'étaient distingués.

Les journées sur le cancer et le genre visant à sensibiliser les femmes sur la nécessité de prévention, et la réalisation des conférences sur la violence du genre dans les pays lusophones, et la troisième édition de la Foire de la Femme Africaine, sont d'autres activités développées par la Padema, a précisé Luzia Moniz.

Créée en octobre 2016, la Plate-forme pour le Développement de la Femme Africaine œuvre pour la promotion des valeurs identitaires de la diaspora africaine, à base d'égalité du genre et des opportunités.