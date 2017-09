Congo-Kinshasa/Tunisie: Florent Ibenge - « La sortie de Chancel Mbemba nous a causé beaucoup de problèmes... »

Ibenge dit que la RDC a encore quelques chances, et peut reprendre son destin en mains, c'est-à-dire, elle doit impérativement gagner les deux dernières journées qui restent, et prier pour que la Tunisie, chemin faisant, fasse un vrai faux pas, soit contre la Libye ou soit contre la Guinée.

Pour Florent Ibenge, la RDC n'a pas encore totalement perdu ses chances d'aller à la Coupe du Monde. L'enjeu, c'est de terminer premier du groupe, où les challengeurs ne sont autres que la Tunisie, la Libye, et la Guinée. La Tunisie a 10 points, la RDC 7 points, la Libye et la Guinée ont 3 points chacune. Il reste deux journées à bien négocier.

Dans la foulée, c'est Paul-José Mpoku qui a fait un très bon match, trouve la transversale, passant juste à côté d'un troisième but. Dépassés par le rebondissement de ce match, les Léopards ont failli eux aussi valablement perdre parce que le troisième but des tunisiens n'était qu'à la porte.

A 2 buts à 1, le stade des Martyrs, plein à craquer, pouvait encore continuer à chanter. Hélas ! Dans la minute qui a suivi, soit à la 78ème, les tunisiens sont revenus une fois de plus, pour cette fois-là, marquer le deuxième but. C'est l'égalisation. Que faire ? Les Léopards devaient jouer aussi leur va-tout.

Un but « bête », qui est parti comme une aventure du côté droit, jusqu'à devenir une réalité. C'est le but ! Le pauvre gardien Matampi Vumi Ley a même bien suivi cette frappe, mais qui a été malheureusement contrée par un de ses défenseurs pour aller au fond du filet.

Conséquence, la défense dirigée pour la première fois par le duo Wilfred Moke et Merveille Bope n'a pu supporter la pression. Et, même les deux latéraux, pourtant excellents, devenaient de plus en plus incapables de se relancer convenablement. Alors que les Léopards menaient 2 buts à zéro à la 76ème minute, voilà qu'intervient la réduction du score.

Florent Ibenge reconnait qu'après le deuxième but de son équipe à la 47ème minute, les tunisiens ont joué le va-tout, et il y a eu une sérieuse désorganisation du système de jeu. Visiblement, les Léopards ont été contraints de ne jouer que le demi-terrain.

