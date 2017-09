Congo-Kinshasa: CENI - Corneille Nangaa présente un bulletin de vote fiable !

Le Vice-président a tenu une réunion du Conseil territorial au cours de laquelle plusieurs points ont été évoqués. Il s'agit, entre autres, de la sécurisation du processus électoral à Lodja, en particulier, et en RDC, en général. Avant de terminer la journée, il s'est entretenu avec les agents et cadres de la Ceni Lodja à qui il a rendu un hommage pour le travail bien fait.

Le Vice-président de la Ceni, Norbert Basengezi séjourne depuis hier, mardi 5 septembre à Lodja dans la Province du Sankuru. Sa mission consiste à évaluer les opérations d'identification et enrôlement des électeurs qui touche à leur fin dans plus ou moins deux semaines. Sur 1038 centres installés, seuls 14 sont encore opérationnels. "Nous laissons l'inscription, l'enrôlement derrière nous mettons prochainement le cap vers les élections", a déclaré le vice-président à son arrivée à Lodja. Il a remercié les autorités administratives territoriales, coutumières, provinciales, de la Société civile, les Chefs de Partis politiques de l'Opposition comme de la Majorité présidentielle pour leur appui à la campagne de sensibilisation de la population.

Chaque pays conçoit son modèle en fonction de ses réalités, de sa culture et de ses besoins. L'enjeu est la réduction du budget électoral. C'est cela notre besoin actuellement, a dit Corneille Nangaa. Il a fait savoir que les systèmes électoraux ont une influence primordiale sur les résultats des élections. La lucidité du législateur a bien plus de poids que le choix des élections. "Toutes les expériences prouvent que l'identité des vainqueurs change d'un système à l'autre sans que le choix ou le vote des électeurs ne soient altérés", conclut-il.

En effet, la Ceni se propose l'instauration d'un seuil d'éligibilité aux législatives pour pousser les Partis politiques à se regrouper. Ce seuil se situe à 3% au niveau national dans le cadre des prochaines élections législatives d'autant plus que ce seuil répond au standard international. Il a cité comme modèle l'Angola qui vient aussi de l'instaurer. Aucun mode de scrutin n'est parfait dans l'absolu, mises à part la conjoncture et les obligations d'une société à époque précise, argumente le Président de la Ceni. Ainsi, il a souligné que les objectifs politiques à atteindre, c'est de choisir le mode de scrutin qui convient le mieux à une situation donnée. Selon lui, aucun mode de scrutin ne peut convenir à toutes les sociétés, ni de manière permanente.

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a présenté à la presse le nouveau bulletin de vote. Il a deux caractéristiques importantes. D'abord, sa fiabilité et, ensuite, moins coûteux par le fait que plus ou moins 400 millions de dollars américains sont à épargner. Face aux patrons de presse, Corneille Nangaa a été très formel sur le prétendu vote électronique. "Il n'y aura pas de vote électronique en RDC, du moins lors de prochaines élections dont le coût global est estimé à USD 1,3 milliard.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.