Congo-Kinshasa: Maluku - l'AZES installe des panneaux de délimitation !

L'Agence des Zones Economiques Spéciales est une structure publique à caractère administratif et technique créée en 2015. Elle a pour mission d'assurer l'administration, la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités ayant trait à l'aménagement et à la gestion des zones économiques spéciales en RD. Congo. Donc, cette entreprise suscite les investissements afin de doter le pays des infrastructures industrielles par la mise en place des mesures incitatives fiscales et administratives.

Celle de Guangzhou, en Chine. C'est dans cette optique que la RD. Congo, via l'AZES, cet établissement public, a tenu, partant de la pose dudit outil de communication, à en finir avec ce problème de lotissement des terres au sein de ce site et, en même temps, sensibiliser les populations sur l'existence de cet endroit.

