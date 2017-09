Congo-Kinshasa: La Société civile/Forces vives subodonnee la tenue des élections en 2020 !

document

Après avoir recouru à l'analyse rétrospective pour calculer la vitesse du processus électoral, la Société Civile/Forces Vives estime que les élections présidentielles, législatives et provinciales ne peuvent être possibles qu'au premier semestre de l'an 2020, à moins que la CENI fasse de la césarienne électorale. Car, explique-t-elle, la CENI est comme une voiture qui peut faire 45 minutes pour une distance de 100 kilomètres si la route est asphaltée mais la même voiture peut faire plus de 5 jours si la route est impraticable. D'où, le tout dépend de la prise en compte de tous les paramètres et de toutes les contraintes.

Déclaration

SOCIETE CIVILE FORCES VIVES DE LA R.D.C.

Plateforme non partisane des Réseaux thématiques, ONG/Associations, Organisations Nationales et Coordinations Provinciales

Pers. Civile: Arrêté No.418/CAB/MIN/J&GS/2003 du 02/06/2003 J.O No.17 du 1/09/2005

COORDINATION PROVINCIALE DE KINSHASA-SOCIKIN

75, Av. du Livre, C. Gombe Réf. IFASIC, Email: carlosmupili2014@gmail.com

Tél. +243895745954, +243998658324

POSITION DE LA SOCIETE CIVILE FORCES VIVES DE LA RDC SUR LES QUESTIONS D'ACTUALITES SOCIO-POLITIQUES

Nous, Coordination provinciale de la Société Civile Forces Vives de Kinshasa composée du bureau et des présidents de 24 communes et des institutions supérieures et universitaires, réunis lundi le 04/09/2017 en séance citoyenne à notre siège sis n°75 avenue du Livre, commune de la Gombe de 09h à 12h pour analyser les questions d'actualités socio-politiques de notre pays telles que :la grève des professionnels de santé, la rentrée scolaire 2017-2018 et les tensions politiques sur l'organisation des élections en décembre 2017 selon l'Accord de Saint Sylvestre.

1-La grève des professionnels de santé

Le droit de grève est reconnu par l'article 39 de la constitution. C'est le cas des professionnels de santé qui réclament depuis des années l'amélioration des conditions de travail et sociales, conformément à l'article 36 de la constitution, qui s'est aggravée avec la dépréciation de la monnaie locale. Cependant, la Société Civile Forces Vives reproche le gouvernement congolais de violer les droits à la santé de la population innocente exposée à des conséquences mortelles, pour n'avoir pas anticipé sachant que le secteur de santé est vital.

Recommandation :

-Que le gouvernement négocie urgemment avec les corporations syndicales pour stopper cette grève meurtrière dont l'Etat congolais a des responsabilités civiles vis-à-vis des victimes de cette grève.

2-La Rentrée scolaire 2017-2018

L'article 43 alinéa 5 de la constitution consacre le droit à la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics malheureusement des centaines de milliers d'écoliers, à cause des frais scolaires très élevés surtout des écoles conventionnées où l'autorité de Ministre de l'EPSP est démissionnaire ,restent à la maison soit interrompent l'année scolaire parce qu'ils sont chassés sous les yeux complices de comité des parents et de la faible autorité des inspecteurs et du Ministre de tutelle. C'est inadmissible que chaque année les Lycées augmentent en dollars des frais scolaires et continuent à commercialiser les uniformes et autres objets classiques sous l'impunité honteuse de l'autorité. C'est une violation de droits humains qui doit être corrigée.

Recommandation :

Que le gouvernement prenne au sérieux les revendications des enseignants relatives à l'amélioration des conditions sociales et faire respecter les textes sanctionnant les frais extra règlementaires des écoles dont les enseignants sont payés par l'Etat.

3-Les tensions politiques sur l'organisation des élections en décembre 2017 selon l'Accord de Saint Sylvestre

Suite aux agitations politiques autour de la non organisation des élections en décembre 2017,la Société Civile Forces Vives se félicite de n'avoir pas signé cet Accord de Saint Sylvestre qui a prévu une échéance erronée et démagogique qui ne tient pas compte de chemin critique du processus électoral lié aux contraintes politiques, légales, financières, logistiques, sécuritaires et sans appui de la communauté internationale. La Société Civile Forces Vives, par sa centrale électorale composée d'experts électoraux et des spécialistes en planification, a recouru à l'analyse rétrospective et non perspective pour calculer la vitesse du processus électoral et a compris que les élections présidentielles, législatives et provinciales ne peuvent être possibles qu'au premier semestre de l'an 2020 au moins que la CENI fasse de la césarienne électorale. Car, la CENI est comme une voiture qui peut faire 45 minutes pour une distance de 100 kilomètres si la route est asphaltée mais la même voiture peut faire plus de 5 jours si la route est impraticable.

Recommandation :

-Au gouvernement et au CNSA : de ne plus influencer la CENI de nous produire de nouveau un calendrier démagogique qui ne tient pas compte des défis multiples surtout que l'on sait que les animateurs de ces institutions sont les mêmes acteurs qui, à la CENCO, ont trompé l'opinion nationale et internationale que les élections miracles seront organisations en fin décembre 2017. Car, vaux mieux une échéance longue mais réaliste que des calendriers politiques dont la non réalisation appelle à des tensions politiques relayées par des ennemis du Congo qui veulent sa balkanisation;

-A la CENI : de se comporter comme la seule institution qui a la compétence constitutionnelle exclusive de publier un calendrier très technique et opposable à tous selon l'article 211 de la constitution. Ce calendrier devrait intégrer les contraintes et les imprévus dont elle a déjà connu sans se laisser influencer par des promesses financières du gouvernement congolais et de l'assistance logistique de la communauté internationale qui n'agit qu'à travers les résolutions mais sans aucun apport financier et logistique.

Fait à Kinshasa, le 04/09/2017

Pour la Société Civile Forces Vives de Kinshasa

Me Carlos MUPILI

Président provincial de Kinshasa