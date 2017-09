Congo-Kinshasa/Tunisie: Douche froide !

Quoiqu'il en soit, le sport et le fair-play qui s'en suit, commandent l'acceptation des résultats. Pas seulement. Il faut en plus passer par une remise en question, pour chercher à comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché, pour pouvoir se relancer par la suite. Le football, qui est à la fois quelque chose de ludique, se veut un business par excellence, mais aussi une fierté pour la nation. Comme tel, il requiert une préparation.

Pour d'autres, qui murmuraient, évitant de donner de la voix, le semblant de sursaut nationaliste ne tenait que de l'orgueil, mieux de l'amour du football qui caractérise les Congolais. Mais, puisque tout n'est pas encore fini, les regards doivent être rivés sur les deux matchs restant, c'est-à-dire contre la Libye et la Guinée Conakry.

Les multitudes des Congolais présents au stade et d'autres par milliers devant leurs petits écrans à Kinshasa, à l'intérieur du pays et à travers le monde, ont passé leur nuit sous une douche froide. Mais, le côté positif de cette rencontre, c'est peut être une mobilisation tous azimuts des Congolais, pour certains analystes.

