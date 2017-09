Maroc: La "success story" de Sarahah, l'application de messagerie anonyme

"On se permet des commentaires que l'on aurait normalement refoulés", résume ainsi un utilisateur. Sarahah recense déjà 85 millions d'inscriptions et a même été en tête du classement de l'Apple Store dans certains pays, devançant les grosses plateformes telles que Snapchat ou Instagram.

En 2016, le programmateur a développé, en marge de son travail d'analyste commercial, cette messagerie gratuite et anonyme qui a récemment été classée en tête des téléchargements d'applications. Initialement conçue comme un outil pour faciliter les échanges en milieu professionnel, notamment entre employés et employeurs, Sarahah ("franchise" en arabe) propose d'envoyer à ses connaissances des messages anonymes.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.