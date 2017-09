Maroc: Une école de sorciers à la sauce brésilienne pour fans de Harry Potter

Mêlant sorcellerie et folklore, les élèves apprennent, par exemple, que les poils de "Curupira" (créature mythologique brésilienne aux cheveux roux qui protège la forêt) et les écailles de "Yara" (sirène brésilienne qui séduit les pêcheurs) sont d'excellents catalyseurs pour leur baguette magique.

D'ailleurs, on ne pourrait pas le faire pour des questions de droits d'auteur", déclare à l'AFP Vanessa Godoy, 27 ans, qui a créé cet établissement. "Nous avons nos propres histoires et personnages, et nous abordons notre propre mythologie, car le Brésil est un pays magique", ajoute-t-elle. Les élèves suivent des cours intitulés "Potions et élixirs", "Sorcellerie" ou "Histoire de la magie", passent des examens, participent à des bals et même à un championnat de Quidditch Moldu, sport inspiré de la saga du jeune sorcier.

"L'idée, depuis le départ, a été d'adapter et non pas de reproduire exactement l'esthétique de Poudlard.

Effrayés, les élèves - quelques enfants et une majorité d'adultes - jouent le jeu face à l'acteur qui campe la bête féroce. Ils saisissent leur baguette magique et répètent les mots de l'enseignant chargé de la matière "Défense contre les ténèbres".

