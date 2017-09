Maroc: Inauguration du port Hamad au Qatar - Habib El Malki représente S.M le Roi

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a représenté hier S.M le Roi Mohammed VI aux festivités organisées à Qatar à l'occasion de l'inauguration du Port Hamad, l'un des grands ports construits dans le pays et dans la région du Moyen-Orient.

Ces festivités étaient présidées par l'Emir de Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui était accompagné par le président du conseil des ministres, ministre de l'Intérieur, des membres du gouvernement qatari ainsi que par des membres du corps diplomatique accrédité à Doha.

A cette occasion, Habib El Malki a été reçu par l'Emir du Qatar et lui a transmis les salutations de S.M le Roi Mohammed VI et les félicitations pour les efforts déployés en vue de promouvoir et développer l'économie et servir le peuple qatari frère.

Par ailleurs, Habib El Malki, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Alami, l'ambassadeur du Maroc à Doha, Nabil Zniber, ont été reçus par Abdallah Al Thani, président du conseil des ministres et ministre de l'Intérieur.

Lors de cette rencontre, les discussions entre les deux parties ont porté sur l'importance de ce méga-projet qui atteste, selon le responsable qatari, de l'ouverture du pays sur le monde extérieur et de sa détermination à renforcer sa position économique et commerciale au niveau régional et international.

C'étai aussi l'occasion pour le président du conseil des ministres et ministre de l'Intérieur d'évoquer l'importance de la Haute commission mixte maroco-qatarie qui se déroulera prochainement et la décision de supprimer le visa d'entrée pour les citoyens marocains.

Habib El Malki a également eu un entretien avec Mohamed Lakhlifi, président du Majliss Achoura (Parlement) qui a porté sur nombre de sujets notamment les voies et moyens de développer la coopération entre les deux institutions parlementaires et particulièrement au niveau du renforcement de l'action du groupe d'amitié parlementaire maroco-qatari.