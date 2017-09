Maroc: Les arrivées et nuitées touristiques en hausse à Agadir

Le marché français continue sa progression et se positionne en seconde place avec +18,44% et un volume de 81.290 touristes, suivi du marché allemand avec une augmentation de +56,41% en arrivées et +64,0% en nuitées et un volume global de 72.875 clients.

Selon une note de conjoncture du Conseil régional du tourisme (CRT), l'analyse du cumul des arrivées et des nuitées enregistrées dans les hôtels classés d'Agadir durant les sept premiers mois de l'année fait ressortir une augmentation de 13,49% en termes d'arrivées, soit 536.875 contre 473.043 en 2016, et de +15,03% pour les nuitées qui sont passées de 2.193.893 à 2.523.556 en 2017, rapporte la MAP.

L'année 2017 s'inscrit sous de bons auspices pour la station touristique d'Agadir. Les arrivées et les nuitées sont en hausse à deux chiffres jusqu'à fin juillet dernier grâce notamment à la bonne performance du tourisme national et de plusieurs marchés européens traditionnels.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.