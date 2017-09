Cameroun: Les chiens errants posent problème

Il n'est donc pas exagéré de dire que ces animaux sont dangereux dans la mesure où, par une simple morsure, ils transmettent une maladie qu'on appelle communément la «rage». En plus de la police municipale, des campagnes de vaccination et d'abattage sont entre autres mesures mises en place également par la communauté urbaine de Yaoundé (Cuy).

De fait, ils ne payaient pas les charges de fourrière», déclare Georges Mahou, directeur du service hygiène et environnement à la communauté urbaine de Yaoundé, en revenant brièvement sur la définition d'un chien errant. Selon lui, il s'agit d'un chien qui vit en libertinage, abandonné par son maître et qui ne bénéficie d'aucun encadrement.

La communauté internationale a d'ailleurs célébré le 27 août dernier la Journée mondiale des chiens errants. Au Cameroun, éradiquer ce phénomène est l'une des préoccupations de la communauté urbaine de Yaoundé et du ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales (Minepia).

«C'était aux environs de 5h, il y a deux mois. J'allais faire du sport à quelques mètres de mon domicile. J'avais à peine franchi le portail de ma résidence qu'un chien, visiblement enragé, s'est mis à me poursuivre. J'ai dû me réfugier dans un arbre et attendre que quelqu'un vienne à mon secours.

