Congo-Kinshasa: L'alternative de Samy Badibanga

Est-il encore possible, techniquement, d'organiser les élections en 2017 ?

Samy Badibanga répond par l'affirmative. Mais à quelques conditions : découpler la séquence des élections et privilégier la présidentielle pour le 28 décembre 2017 alors que les législatives nationales et provinciales interviendraient en mars 2018 ; convoquer le corps électoral au plus tard le 2 octobre 2017, concomitamment avec la poursuite de l'opération d'enrôlement dans le Kasaï. «C'est la seule hypothèse plausible si on veut encore entamer en décembre 2017 le cycle électoral prévu : il faut démarrer avec la présidentielle», explique l'ancien Premier ministre joint depuis Bruxelles.

Cette convocation du corps électoral peut se faire concomitamment avec le processus d'enrôlement dans le Grand Kasaï pour avoir le fichier électoral à jour pour la présidentielle. Cette proposition a, depuis lors, été adoptée par de nombreux autres opposants, dont Félix Tshilombo Tshisekedi de l'UDPS, Jean-Claude Vuemba du MPCR, Claudel André Lubaya de l'UDA-Orginelle et bien d'autres. A présent, l'homme revient à la charge, en proposant carrément, un calendrier.

Après la pseudo-tripartite de Kananga entre la CENI, le CNSA et le gouvernement, l'élu de Mont Amba qui a souvent été l'aiguilleur du débat politique, fait une proposition pratique pour compte de l'opposition, en rappelant - sonnette d'alarme - qu'il ne reste que 30 jours à peine pour convoquer le corps électoral afin que la présidentielle puisse avoir lieu d'ici la fin de l'année. «Deux éléments plaident en faveur de cette proposition : d'abord, le plan technique, seule l'organisation de la présidentielle est encore possible, à condition qu'elle soit découplée du reste du processus électoral. Ensuite sur le plan politique : le contexte sociopolitique du moment pays exige que l'on commence avec la présidentielle cette année 2017», déclare M. Badibanga.

L'ancien chef du gouvernement estime qu'il y a lieu de rappeler que, contrairement à ceux qui prétendent que l'Accord du Centre Interdiocésain aurait donné mandat à certaines institutions dont le CNSA, le Gouvernement et la CENI de décider d'un éventuel report sine die ou ad aeternam des élections au prétexte d'un quelconque cas de force majeure ou d'une contrainte, la clause IV.2 de l'Accord dispose : « Les parties prenantes conviennent de l'organisation des élections en une seule séquence présidentielle, législatives nationales et provinciales au plus tard en décembre 2017. Toutefois, le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral, le Gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement desdites élections.»

«En d'autres mots, selon lui, à travers l'expression « en une seule séquence », les dispositions de la clause susmentionnée instituent le régime général du couplage ou jumelage des scrutins et par l'adverbe « Toutefois » en prévoient le cas de force majeure. Tandis que, le terme « parachèvement » exprime la réalité d'une œuvre préalablement amorcée mais se retrouvant inachevée à la suite d'une impasse momentanée et dont l'achèvement s'impose dans les temps voisins, c'est-à-dire dans les meilleurs délais pour éviter les conséquences désastreuses», explique Samy Badibanga.

Autre élément d'importance, M. Badibanga propose que l'enrôlement dans la diaspora puisse commencer le 15 septembre 2017.

Il faut rappeler que l'homme maîtrise son sujet. Et pour cause : en 2015, il avait été le représentant de l'opposition qui a travaillé avec la mission de l'Organisation internationale de la Francophonie d'évaluation et audit du fichier électoral de la CENI conduite par le général malien Siaka Sangaré, un officier d'expérience en matière électorale, car c'est lui qui avait décanté la situation bloquée en Guinée en présidant le deuxième tour en 2010.