Madagascar: Présidentielle 2018 - Le parti HVM s'échauffe

À part le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana, ainsi que quelques ministres partisans, des coordinateurs régionaux du parti sont venus de leur région expressément pour assister à cette rentrée politique. Des représentants d'autres partis politiques, comme Benjamina Ramanantsoa, fraichement nommé à la tête du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l'aménagement des territoires et de l'infrastructure (M2PAT) et membre du parti « Malagasy Tonga Saina » (MTS), ont également été présents. Dans son introduction, le vice-président du parti HVM, Jaobarison Randrianarivony, a indiqué ces partis comme des partis collaborateurs du HVM.

Le parti tenant du pouvoir « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » (HVM) rentre à son tour dans l'arène pour la présidentielle et annonce la couleur. Son président national, Rivo Rakotovao y a déclaré que le parti a demandé à ce que le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, soit candidat à l'élection de 2018. C'était hier en fin d'après-midi dans son quartier général à Antanimena. « Le parti a demandé au Président Hery Rajaonarimampianina à ce qu'il se porte candidat en 2018, cela dit la décision lui revient », a-t-il déclaré. La préparation des échéances de 2018 est d'ailleurs l'une des grandes lignes dont les membres du parti et ses collaborateurs ont discuté hier lors d'une réunion à huis clos.

