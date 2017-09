Congo-Kinshasa: Le dernier virage

La RDC est désormais membre associé du Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'argent et le terrorisme,… Plus »

En ce moment où nous sommes à la croisée des chemins de notre destinée historique, il nous faut encore beaucoup d'efforts et de volonté politique pour asseoir les fondamentaux d'une démocratie « digne ». La République démocratique du Congo en dispose les moyens. Et les atouts. Question de bien amorcer le virage et de prendre la bonne direction.

Oui, on devra rompre avec cette habitude quasi-chronique de tout banaliser, même lorsque la maison est en feu. Ceux qui ont adopté comme comportement de jouer à la politique de l'Autruche, savent qu'en fin de compte, et à chaque cas, la situation se retourne contre eux. Une démocratie qui avance à reculons, un pas en avant, deux pas en arrière, n'en est pas une.

« Je crois qu'on doit maintenant avoir un calendrier précis des élections », indiqué Didier Reynders. Et de poursuivre : « Il y a eu un accord (du 31 décembre 2016) entre la Majorité et l'Opposition... il faudrait maintenant que cet accord se mette en place ». Les propos du diplomate belge traduisent la nécessité, pour la RDC, de mettre en œuvre intégralement l'Accord du 31 décembre 2016.

