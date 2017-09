Tunisie: Les dernières retouches...

Cette fois, et même si on joue sans Salah Mejri (un dossier compliqué et très mal géré avec beaucoup de temps perdu et des rebondissements insensés !), la sélection de Palma n'aura aucune excuse pour rater le titre comme ce fut le cas en 2015 (une véritable désillusion).

La sortie de Adel Tlatli et l'arrivée de Mario Palma ont apporté du nouveau dans la manière de gérer la sélection et dans son profil aussi. L'équipe joue plus rapide et compte plus sur les automatismes collectifs en attaque que sur les individualités.

Mario Palma, un entraîneur qui a déjà gagné ce titre continental des temps de l'Angola, a pris le temps qu'il faut (et les moyens aussi) pour bien préparer ce rendez-vous.

Le dernier match amical joué contre l'Egypte et gagné 80-66 a permis à Palma d'avoir une dernière idée sur ses joueurs.

Et c'est le volet mental qui préoccupe le plus le sélectionneur national. Gérer la pression et l'obligation de gagner sont indispensables avant le match d'ouverture contre le Cameroun. Sur le plan tactique, le plus dur a été accompli.

La sélection a 12 joueurs prêts et motivés. Abada, El Mabrouk, Kenioua, M.H'didane et Makram Ben Romdhane seront le cinq majeur avec aussi les Selimène, Chennoufi, Lahiani, Mouhli et Ghayaza qui ont un rôle important à jouer. Les places sont chères.

Interdit de supporter !

Une bonne partie du public de la sélection a exprimé son indignation et frustration après qu'il a été interdit de suivre le match amical contre l'Egypte à la salle de Radès. Plus de 350 personnes sont venues apporter un soutien moral à leurs joueurs, mais voilà qu'ils sont «chassés» devant les portes d'entrée. Pourquoi un match à huis clos?

Est-ce que Mario Palma va inventer quoi que ce soit à 5 jours de la compétition? Ce qui s'est passé est décevant, et c'est un message déplacé à l'encontre du public fidèle qui va constituer le premier atout du cinq tunisien. Ce public mérite plus de respect et c'est la moindre des choses !