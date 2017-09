Tunisie: Les jeunes débarquent

Le second groupe convoqué à Tunis comprend les joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis, du Club Africain et ceux du Cap Bon. Ce sont : Makrem Missaoui, Marouane Soussi, Amine Bédoui, Oussama Boughanmi, Chafik Boukadida, Oussama Jaziri, Mohamed Aziz Aïdi, Zoubaïer Essaïes, Yassine Bouteffaha, Skander Zayed, Abdelhak Ben Salah, Mustapha Ben Fadhel, Makrem Slama, Rami Hmem, Nidhal Amri, Mohamed Ali Bhar et Ahmed Ayari.

Parmi ces 35 joueurs, figurent de nombreux jeunes cadets et juniors de surcroît, qui ont participé durant l'été au championnat du monde de leurs catégories respectives en Algérie et en Géorgie. Cela prouve que le sélectionneur national commence à s'intéresser aux jeunes et que la relève existe. On rappelle au passage que le sept national seniors participera au championnat d'Afrique des nations du Gabon prévu du 17 au 28 janvier 2018.

Les cadettes à Abidjan

La sélection nationale des cadettes natives en 2000-2001 va prendre part au championnat d'Afrique des nations de sa catégorie en Côte d'Ivoire.

Le sélectionneur national, Moëz Ben Amor, a retenu les joueuses suivantes pour le voyage à Abidjan : Hadil Naoui, Raoua Bouida, Raoua Mkadem, Fadoua Mhedhbi, Malak Bouchalghouma, Mayssa Maâref, Cyrine Dalla, Eya Masri, Fadoua Aouij, Rimeh Trad, Ons Yaâcoub, Tasnim Ayachi, Nada Zalfeni, Mariem Arjoun, Ghofrane Manaï et Manel Barnaoui.

Le départ de la sélection nationale en Côte d'Ivoire aura lieu demain, alors que le premier match est prévu le 11 septembre. Voici le calendrier des rencontres du premier tour de l'équipe de Tunisie :

- 11 septembre à 17HT : Tunisie-Algérie

- 12 sepembre à 17HT : Tunisie-Côte d'Ivoire

- 13 setembre à 19HT : Tunisie-Sénégal

- 15 septembre à 15HT : Tunisie-Egypte

- 16 septembre à 15HT : Tunisie-RD Congo

- 17 septembre à 17HT : Tunisie-Angola