Tunisie: Le pays bien représenté au Festival de Namur

Présenté à Namur, son premier long métrage «Le Challat de Tunis» (Al Challat, 2014) a remporté le Bayard d'Or de la meilleure première œuvre.

Le grand prix Bayard d'Or de la 30e édition a été remporté par Leila Bouzid avec le film «A peine j'ouvre les yeux». Chaque année, la Tunisie a une place privilégiée au Fiff, qui présente une centaine de films issus des quatre coins de la francophonie, comptant à ce jour 84 Etats ou gouvernements à travers le monde.

Réunissant des territoires aussi variés que la France, le Québec, la Roumanie, le Liban, le Maroc, le Sénégal, le Cambodge, Haïti ou la Belgique, pour n'en citer que quelques-uns, la francophonie compte plus de 900 millions d'hommes et de femmes ayant en partage la langue française et les valeurs universelles.

S'adressant à la fois au public et aux professionnels, par le biais de nombreuses rencontres et ateliers, le Fiff est devenu, au fil des ans, le rendez-vous incontournable du cinéma de l'espace francophone, accueillant des centaines de professionnels du 7e art. C'est à Namur qu'ont été initiés nombre de coproductions et de films qui ont ensuite été primés dans le monde entier.

Après le cinéaste Gérard Corbiau et le comédien Olivier Gourmet, c'est le comédien belge Fabrizio Rongione qui assure, depuis deux ans, la présidence d'honneur du Fiff. Après avoir clôturé son édition 2016 avec le superbe «Divines» de Houda Benyamina (Caméra d'Or Cannes 2016), le Festival de Namur présentera cette année la Caméra d'Or 2017 en ouverture.

La Caméra d'Or à l'ouverture

C'est en effet le premier long métrage français «Jeune Femme» de Léonor Serraille qui ouvrira cette 32e édition du Fiff. Présenté en sélection officielle dans la section Un Certain regard cette année à Cannes, le film y a remporté la très convoitée Caméra d'Or qui récompense le meilleur premier film du festival, toutes sections confondues.

«Jeune Femme» raconte l'histoire de Paula : un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, Paula est de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

Le festival a déjà dévoilé quelques-uns des premiers titres de sa programmation 2017, à savoir : «Ana mon amour» de Călin Peter Netzer (Roumanie/Allemagne/France), «En attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui (Algérie/France/Allemagne/Qatar), «Laissez bronzer les cadavres» de Hélène Cattet et Bruno Forzani (Belgique/France), «Lumière ! L'aventure commence» de Thierry Frémaux (France), «Maman colonelle» de Dieudo Hamadi (RD Congo/France), «Le vénérable W.» de Barbet Schrœder (France/Suisse).