Kenya: Nouvelle campagne présidentielle - Les commerçants à la peine

Et s'il y a un problème, qu'ils ne nous en mêlent pas, parce que nous, nous coulons, et personne ne viendra nous aider. Quand ils viennent, ils disent que les autres sont des voleurs ; après les gens commencent à se battre, à mettre le feu. »

Le mois dernier en effet des manifestations violentes ont éclaté après l'annonce des résultats et certains commerces ont été pillés. Un peu plus loin, Grace Mura vend des fruits à un coin de rue.

« En période électorale, les gens ont peur de ce qui peut arriver, témoigne-t-il. Donc ils achètent peu de choses, et ils ne construisent pas. Par exemple moi, je pose aussi des vitres, et les gens ne veulent pas installer de vitres maintenant, car ils ont peur qu'on vienne détruire leurs propriétés... »

Et si la décision des juges est saluée au sein de l'opposition et sur la scène internationale, la sphère économique retient encore une fois son souffle. Depuis plusieurs mois, les activités tournent au ralenti et dans les quartiers populaires, les petits commerçants kényans abordent cette nouvelle campagne avec appréhension.

Retour à la case départ au Kenya. Raila Odinga et Uhuru Kenyatta sont repartis en campagne en vue des nouvelles élections ordonnées par la Cour suprême vendredi 1er septembre. Une campagne qui s'annonce mouvementée : Raila Odinga a encore une fois attaqué l'IEBC mardi et menacé de boycotter la prochaine présidentielle.

