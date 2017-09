Ile Maurice: Violence domestique - «Seule la femme est reconnue comme victime dans la loi»

Divorcé, Darmen Appadoo a eu l'idée de créer l'association SOS Papa en 2007. C'est en se rendant en cour de justice qu'il est surpris par les nombreuses procédures que nécessite le droit de visite aux enfants. À côté, il y avait l'attitude des magistrats, la pension à payer et bien d'autres étapes. Président de cette organisation composée d'un comité exécutif de dix personnes et d'une centaine de membres, il dirige parallèlement un atelier de métallurgie.

Ce sont des situations extrêmement difficiles. Toutes les campagnes de sensibilisation sont faites par les femmes pour les femmes. Il faut un programme intégratif, donc pour tous. La base d'égalité doit s'appliquer en tout cas. La loi parle de victime, pas spécifiquement de femme. Mais dans l'application, on considère que c'est davantage elle qui est victime et que l'homme est le bourreau. Soyons clairs : la violence conjugale n'est pas une nouveauté en soi. Il y a vraiment des femmes qui subissent ces agressions. Mais les hommes ne sont pas tous des tortionnaires. La façon dont le problème est cerné pour toute analyse est biaisée.

Je réitère mon insistance : le durcissement des lois n'est pas une solution. Au contraire, on aura des situations où la victime peut être tuée à travers la violence et son conjoint se suicide après. Je ne suis ni un expert ni un prophète de malheur. Je dis juste qu'il y a une façon de traiter les cas.

Il faut poser la question à ces fonctionnaires et spécialistes grassement payés. Récemment, il y a des experts qui sont venus à Maurice pour sensibiliser les magistrats à la violence domestique dans le traitement en cour. Considérons le meurtre de l'Écossaise, Janice Farman. La police a traité son époux comme un suspect. C'est comme si que dès qu'il y a un problème, le mari est en cause.

En considérant les statistiques, la violence conjugale est en constante augmentation. Que se passe-t-il au niveau de ces départements et structures ? Depuis sa promulgation, les dispositions légales ont été amendées à quatre reprises. La dernière en date remonte à mai-juin 2015. Je suis contre ! Car jamais cela ne va résoudre la violence. De plus, nous disposons d'un ministère de l'Égalité du genre qui a changé d'appellation après un long historique de ministère de la Femme.

Depuis 2015, les amendements à la Domestic Violence Act avaient été mentionnés. Nous nous étions élevés contre cela, estimant que ce n'est pas une solution. Quand la loi a été promulguée pour la première fois en 1996, c'était parce qu'il y avait un vide légal. Il faut avoir une loi. Malheureusement, dans sa mise en œuvre, ce n'est que la femme qui est reconnue comme victime. Pourtant, aucune loi ne doit prôner la discrimination. C'est anticonstitutionnel. De plus, à l'époque, il y avait beaucoup de femmes victimes. L'ordre de protection a d'ailleurs été mis sur pied pour les protéger. Des mécanismes ont également été institués pour renforcer la loi, notamment le Family Support Bureau, la Police Family Protection Unit etc. Du moins, ils étaient supposés le faire... .

Ces chiffres sont erronés. Et j'insiste dessus. Ceci est dû à l'application des lois actuelles. Prenons un cas où une femme est victime et demande un ordre de protection contre son époux qui serait violent. Ce dernier a une chance de se défendre en cour. Pour cela, il devra prendre un avocat et entamer une procédure légale qui coûtera Rs 25 000. À l'inverse, il peut écoper d'une amende de Rs 2 000 pour entrave à la Domestic Violence Act. Que va-t-il choisir ? La facilité : donc le montant le moins élevé. Aussitôt qu'il fait cela, même s'il est innocent, il entre dans les statistiques ! Cela ne reflète pas la réalité.

