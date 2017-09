Guinée: Habib Hann tend la main à Kaba Guiter et dit être prêt à fusionner les bureaux

C'est à Xiam, l'une des plus importantes villes de l'empire du milieu que la Guinée et la Chine ont… Plus »

Selon lui, malgré c'est le bureau qui a été élu dans les règles de l'art en décembre 2016, lors du congrès électif a posé quelques actes majeurs. « Notre équipe a visité les partenaires du BIT, de l'OIT, lors de ces différentes visites nous avons été reçus officiellement et nous avons tenu des séances de travail ; des échanges qui ont porté sur les procédures qui se sont passées en République de Guinée. L'OIT a voulu suspendre la Guinée, mais grâce à mon intervention pour les rassurer que nous Guinéens, nous serons capables de se retrouver en famille et régler nos problèmes en frère guinéens », s'est-il engager.

Devant un parterre de journalistes, le président Mohamed Habib Hann qui est revenu longuement sur la crise que traverse cette institution depuis plusieurs mois, a déploré cette situation qui selon lui n'honore pas le secteur privé guinéen. « Cette confusion de la légitimité ou non du bureau, crée une confusion dans l'esprit de tous les investisseurs économiques. Et cette situation n'est pas sans conséquences. D'abord, la mobilisation étant indépendante et libre et non contrainte peut gêner les opérateurs économiques, c'est un handicap majeur. C'est pour cette raison que mon équipe a toujours prôné la mobilisation de l'ensemble des opérateurs économiques », a-t-il indiqué.

