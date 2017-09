Afrique: Mondial 2018 - Un Mali quasiment éliminé par un Maroc à l'affût

Les « Aigles » ont même failli s'incliner une troisième fois en quatre matches, dans ce groupe C. La faute à un penalty généreusement accordé au milieu de terrain adverse Mbark Boussoufa suite à un contact avec Mahamadou Ndiaye dans la surface de réparation. Mais le gardien de but de la sélection malienne, Djigui Diarra, a repoussé le tir du milieu offensif Hakim Ziyech (72e).

Les équipes du Mali et du Maroc ont fait match nul 0-0 dans le groupe C des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, ce 5 septembre 2017 à Bamako. Les Maliens n'ont presque plus le moindre espoir de se qualifier pour le Mondial en Russie. Les Marocains, eux, restent deuxièmes derrière les Ivoiriens.

