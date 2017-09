Congo-Kinshasa: Fin de la vente séquentielle du carburant dans les stations-services

Les stations-services de Kinshasa ont ouvert normalement depuis la matinée de ce mardi 5 septembre à Kinshasa. Des témoins rapportent que, contrairement aux jours précédents où la plupart des stations-services recourraient à la vente séquentielle du carburant en stoppant parfois leurs activités vers la mi-journée, des conducteurs de taxi ont été ce mardi servi sans ambages dans les différentes stations.

« On a reçu la consigne hier qu'on devait fonctionner normalement. SEP Congo a commencé à nous livrer, donc voilà pourquoi on fonctionne. On a tous les produits, on a de l'essence et du gasoil. Il y a des gens qui font le full. On vend normalement, il n'y a plus de contrainte» a expliqué à Radio Okapi un pompiste dans une station-service.

L'accalmie observée ce mardi dans les stations d'essence fait suite à l'entente trouvée lundi entre le gouvernement et la corporation pétrolière. Les deux parties se sont convenues de créer une commission mixte pour mettre fin à la pénurie du carburant et étudier de la nécessité d'augmenter ou pas le prix du carburant à la pompe.

Les pétroliers réclament notamment le réajustement de prix du carburant à la pompe, car ils vendent à perte à cause de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain.