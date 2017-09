Congo-Kinshasa/Tunisie: Cédric Bakambu - « Je suis frustré »

Deux minutes plus tard, les tunisien vont égaliser, rendant le Stade des Martyrs aphone. Les Tunisiens ratent même, dans les temps additionnels, l'occasion du troisième but, synonyme d'une victoire.

La sortie du milieu récupérateur congolais sera fatale à son équipe. Le milieu est devenu poreux et les Tunisiens ont commencé à inquiéter Ley Matampi, le gardien Congolais. D'abord par des tirs non cadrés ou stoppés par Matampi. Ils trouvent la faille à la 77ème minute et réduisent le score(2-1).

« Avec ce match nul, nous n'avons plus notre destin en mains. Nous avons beaucoup reculé et nous prenons les deux buts en trois minutes», analyse Florent Ibenge.

« Je suis frustré. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. C'est impardonnable. On est dégouté. Deux buts en moins de cinq minutes, c'est inexplicable. Je ne sais quoi dire », regrette l'attaquant Congolais.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.