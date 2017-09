Congo-Kinshasa: L'ARDBE s'engage à soulager les enfants souffrant de pieds bots

L'ADRBE prévoit de descendre dans les départements pour soigner les enfants souffrant de pieds bots. Dans un premier temps, elle se déploiera à Brazzaville, Pointe-Noire, Niari, Cuvette, Bouenza et Sangha. Cette association entend traiter plus de 600 enfants dans une période de trois ans.

« C'est un bon centre qui utilise une méthode efficace. J'ai commencé le traitement de mon fils le 15 mars 2017 et aujourd'hui à première vue ses pieds sont redevenus normaux mais je vais persévérer dans le port des attelles et le suivi médical au centre », a dit Mme Mokombi, mère d'un enfant malade.

Selon les statistiques de l'OMS, « pour 1000 naissances, il y a un cas d'enfant né avec les pieds bots ». Cela prouve l'ampleur de cette maladie dans le monde. Ainsi, au Congo l'ADRBE a conçu un programme de formation des agents de santé dont les infirmières, les sages-femmes et autres sur la méthode « Ponseti » pour prévenir contre cette maladie et éviter que les enfants congolais grandissent avec la pathologie.

« Le programme pour pieds bots que nous voulons appliquer dans le territoire national s'étendra non seulement à Brazzaville, mais aussi à Pointe-Noire, Dolisie et ailleurs », a-t-déclaré.

