Sénégal: Affaire rachat Tigo - Le groupe Axian au cœur des Panama Papers.

Revoilà les ténébreux hommes d'affaires indiens du Groupe AXIAN qui s'activent avec leurs acolytes Teylium et Free pour adouber l'entrepreneur Kabirou dans le processus de rachat de Tigo, filiale de Millicom.

Déjà empêtré dans plusieurs scandales comme aux Comores, révélés en exclusivité par Confidentiel Afrique, le groupe Axian refait surface et débarque à Dakar. Selon des sources bien informées, le groupe AXIAN, en disgrâce aux Comores pour abus sociaux et économiques manoeuvre avec Teyliom et Free pour racheter l'opérateur Tigo à Millicom.

Toute honte bue, on découvre subitement que le Groupe AXIAN est au coeur des Panama Papers, nom donné à une vaste entreprise de blanchiment et de fraude fiscale au niveau mondial. Selon les documents en notre posséssion, c'est Raza-Aly Hiridjee, l'un des frères de la fratrie du même nom qui contrôle Axian qui a été envoyé au charbon pour monter une société écran auprès du tristement célèbre cabinet Mossack Fonseca dont les fondateurs sont visés pout blanchiment organisé. Ainsi les Hiridjee ont monté Bisara international Ltd qui a été domicilié aux Îles Vierges avec adresse à Tananarive (Madagascar) et Singapour.

Confidentiel Afrique a appris de source autorisée irréfutable que Hiridje est au Sénégal sûrement pour vendre du vent aux détracteurs de Kabirou et lubrifier certaines officines du pays.

Les Hiridjee veulent- t-ils passer par cette société offshore pour contrôler d'éventuelles parts acquises dans Tigo ?. Des sources autorisées l'affirment et précisent que le « clan » n'en est pas à son premier coup. Ahmad Nasri bin Abdullah est un des actionnaires de Bisira international et de sources sûres en realation d'affaires avec Karim Wade. Nous y reviendrons en détails, preuves à l'appui. C'est dire que les plus hautes autorités sont averties.

L'état sénégalais ne doit pas se laisser faire et se faire piéger par cet entonnoir de feu mis en musique par le trio d'hommes d'affaires qui investissent pieds et mains pour racheter Tigo.