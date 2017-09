Afrique: Burkina Faso # Sénégal - Les Etalons sortent indemnes du piège

Le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité ( CESDS) a… Plus »

C'est cet instant que choisira Alain Traoré pour venir doucher les espoirs des Lions qui se voyaient déjà trôner à la tête du groupe D. Sur un coup de patte magique, pareil à celui qu'il avait sorti contre le Ghana en match de classement de la dernière CAN au Gabon et pratiquement dans les mêmes instants, il viendra crucifier l'infortuné Pape Seydou Ndiaye (88e) qui venait de prendre place sur l'aire de jeu en remplacement de Khadim Ndiaye, blessé.

Poussés par un public acquis à leur cause et désireux de faire du 4-Août une citadelle imprenable, les Etalons acculent les Lions qui se voient obliger de proposer un ersatz de football dans le money time.

En infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps, on savait alors que la tâche sera ardue pour les ouailles de Paulo Duarte. Mais c'était sans compter sur leur mental d'acier. Ils ne cèderont pas à la panique même quand Sadio Mané donna l'avantage à son équipe (74e).

Non content d'avoir offert cette offrande aux Lions, il sera encore coupable de manque de sévérité défensive permettant au virevoltant Sadio Mané de l'enrhumer et de prendre de la vitesse sur son aile, obligeant ainsi Issoufou Dayo à employer la méthode forte pour le stopper. Sur cette action, le défenseur central burkinabè, qui avait auparavant écopé d'un carton jaune, sera avertit de nouveau et se verra exclu prématurément de la partie (40e).

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.