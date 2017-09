Angola: Uíge - Le secteur de la santé à Songo renforcé avec plus de médecins

Le paludisme, les maladies diarrhéiques aiguës et respiratoires sont parmi les maladies les plus fréquentes dans les unités de santé de la commune de Songo, qui a une population estimée à 62.362 habitants (données du recensement / 2014).

Elle a rappelé que la prévention était la meilleure façon de lutter contre les pathologies, en particulier le paludisme et les maladies diarrhéiques et respiratoires aiguës.

Il s'agit des femmes médecins Maria Rita Américo Pompeu et Margarida Paulo Boco António, récemment formées à Cuba et placées dans la plus grande unité sanitaire de Songo, où elles travaillent depuis la semaine dernière, selon le directeur municipal de la santé, Rodrigues Joaquim.

Songo — Deux médecins spécialisés en médecine générale, parmi les quatre prévus, ont renforcé le cadre clinique de la municipalité de Songo, à 40 kilomètres au nord de la ville d'Uíge, dans le but d'améliorer l'assistance médicale et médicamenteuse à la population.

