Burkina Faso: Changement climatique - Le projet SAP/IC présenté à Gaoua

Le Secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (SP/CONASUR) a initié une session d'information et de sensibilisation sur le projet Système d'alerte précoce et information climatique (SAP/IC), le vendredi 11 août 2017 à Gaoua. Cette session avait pour but de présenter les objectifs, les enjeux du projet, et d'échanger sur le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes.

Le projet Système d'alerte précoce et information climatique (SAP/IC) a été mis en place pour appuyer les structures étatiques du Burkina Faso en vue de lutter contre les effets du changement climatique, dans l'optique de rendre effective l'utilisation efficace de l'information pour des alertes précoces, et soutenir les plans de développement à long terme. Pour la mise en œuvre des actions de visibilité de ce projet, il est prévu de développer une campagne de sensibilisation dans chacune des zones agro-écologiques vulnérables.

C'est dans ce cadre que s'est tenue, le 11 août 2017, cette session d'information à Gaoua. Elle a permis de présenter le projet SAP/IC et le dispositif national de gestion des catastrophes, à savoir le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), aux décideurs de la région. A la fin des échanges, le communicateur, un agent au secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, Tasséré Nakanabo a exprimé sa satisfaction. « J'ai été content de voir l'engouement de l'assemblée pour les communications faites », a-t-il déclaré.

Selon lui, la réaction de l'assistance est la preuve qu'elle accorde de l'importance à la rencontre et à l'information climatique. M. Nakanabo a souhaité que chaque participant joue le rôle de courroie de transmission auprès des structures qu'il représente, afin que l'information donnée soit répandue. « Nous voulons qu'ils rapportent ce qui est fait dans le projet SAP/IC, et en matière de gestion de catastrophe sur le plan national », a-t-il conclu.

Le chef du département chargé de la coopération et du partenariat avec SP/CONASUR, Mamadou Barro a, lui aussi, exprimé sa joie, laissant entendre que la réunion a permis de présenter le projet aux acteurs de développement du Sud-Ouest. Par ailleurs, il a affirmé que les échanges vont aider à réajuster certaines actions pour la réussite dudit projet.

Le deuxième adjoint au maire de la commune de Gaoua, Casmir Kambou a salué la rencontre du fait qu'elle contribue à sensibiliser les autorités régionales à la prévention et à la gestion des catastrophes. Il a dit que ces actions vont aider les populations à prévenir un certain nombre de catastrophes. Enfin, il a remercié le CONASUR pour son aide dans la gestion des catastrophes à travers les localités du Burkina Faso. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Poni, Seydou Ouattara. Celui-ci a loué l'engagement du projet SAP/IC pour les questions de changement climatique au Burkina Faso.