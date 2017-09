Burkina Faso: Police nationale - Des flics «rackettent» 106 poches de sang

Le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité ( CESDS) a… Plus »

Et pour y pallier, M. Zoundi et son équipe multiplie les collectes mobiles auprès des institutions financières, des églises, des mosquées, des marchés et yaars. Cette collecte s'est déroulée simultanément à l'Unité d'intervention polyvalente de la police nationale (UIPPN) sise à Ouaga 2000.

Des agents de la police ont répondu à l'appel de l'association SOS Sang, hier, mardi 5 septembre 2017. Mobilisés à la Direction générale de la Police nationale (DGPN), ils ont donné leur sang pour sauver des vies. «Il y a deux jours, j'ai reçu mon oncle malade venu du village. Il avait besoin du sang avant de subir une intervention chirurgicale. Heureusement, il a bénéficié de deux poches et il a été sauvé », a confié le directeur du matériel et du budget de la DGPN, le commissaire divisionnaire de police, Emanoël Kaboré. Une situation qui l'a davantage galvanisé à saisir la première occasion pour donner son sang. «Aujourd'hui, est une aubaine pour moi de sauver d'autres vies comme celle de mon oncle», a-t-il soutenu. Le commissaire Kaboré a invité les

