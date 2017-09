Burkina Faso: Des mineures vendues comme de petits pains

Le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité ( CESDS) a… Plus »

Les populations et l'ensemble des acteurs politiques attendent donc avec impatience les conclusions des inspecteurs qui viendront certainement mettre la lumière sur les divergences et, peut-être, constitueront un début de dénouement de cette crise qui plombe le développement de la collectivité.

Kantigui est indigné par cette façon de livrer les filles au premier venu sans connaître ses origines et ses motivations réelles. Kantigui appelle alors les autorités à ouvrir l'œil sur cette nouvelle pratique qui, selon ses informateurs, se développe à proximité du palais de la culture et à la gare de l'Est.

Et, les femmes qui les attendaient sont d'éventuels patrons venus « marchander » leur service auprès d'une personne bien connue dans le placement des filles de ménage à Ouagadougou. A Kantigui, il a été demandé, s'il était intéressé par une des filles, de débourser d'abord la somme de 10 000 F CFA, plus la photocopie de sa pièce d'identité.

Le véhicule venait juste de stationner à proximité de l'Ecole internationale de danse Irène- Tassembedo. Ahuri de voir plusieurs enfants descendre de l'autobus et des personnes, en majorité des femmes, qui les attendaient, Kantigui s'est approché pour mieux comprendre ce qui se passait. C'est là qu'il a été informé que les enfants arrivent ainsi tous les jeudis et dimanches de Dissin pour servir comme filles de ménage dans des domiciles à Ouagadougou.

