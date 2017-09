Burkina Faso: Journée de travail continue - 65% des agents publics satisfaits

Le Centre d'études stratégiques en défense et en sécurité ( CESDS) a… Plus »

Et de poursuivre que dans ce cadre un arrêté conjoint pour instaurer la JTC dans le secteur de l'éducation a été signé entre les deux parties en 2016. « Si, l'arrêté pose problème aujourd'hui, il appartient aux acteurs à l'interne de revoir les modalités et de les adapter aux réalités du secteur de l'éducation», a-t-il préconisé.

Cependant, 83% des responsables des établissements d'enseignement ont recommandé sa suppression. Car, ont-ils dit (selon le rapport) «l'application de la JTC dans le secteur d'enseignement est visiblement problématique à cause de l'absence ou insuffisance de mesures d'accompagnement tels les cantines, l'horaire inadaptée et l'insuffisance du temps de repos pour les élèves et enseignants».

« La journée continue permet également de dégager un troisième temps pour le fonctionnaire qui lui permet de mener d'autres activités professionnelles telles que des formations. Et 25 à 30 estiment qu'ils arrivent à suivre des formations», a ajouté le secrétaire général de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, Jacques Sosthène Dingara.

Le rapport fait également cas d'un impact économique et social positif sur le quotidien de l'agent et l'usager. Au sens qu'elle a permis l'augmentation de temps de présence au travail qui, par conséquence, améliore la productivité de l'agent.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.