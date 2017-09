Afrique de l'Ouest: Loi des finances rectificative 2017 - Le Mali se rapproche des critères de convergences de l'Uemoa et de la CEDEAO

Avec sa nouvelle Loi des finances rectificative, adoptée par l'Assemblée nationale le 25 août, le Mali respecte ainsi 3 critères de convergence sur 5 de l'Uemoa et 4 critères de convergence de la Cedeao applicables aux pays membres.

Dr Boubou Cissé , ministre des finances du Mali

Les critères de convergence de l'Uemoa sont au nombre de cinq : trois critères de premier rang et deux critères de second rang qui sont issus de la recommandation n°02/2014/CM/Uemoa du 25 septembre 2014 relative à l'élaboration des programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité des membres de l'Uemoa.

Sur les cinq critères, la LFR 2017 prend en compte trois critères qui sont : le taux d'inflation et l'encours de la dette publique rapporté au PIB (critères de premier rang) et la masse salariale sur recettes fiscales (critère de second rang).

En effet, l'Uemoa prévoit un taux d'inflation ≤ 3% et celui de la LFR est de 1 %. Pour l'encours de la dette publique rapporté au PIB la norme de l'Uemoa est de ≤ 70%.

Avec ses 31,1%, le Mali respecte la norme de l'encours de la dette publique rapporté au PIB. Aussi, le Mali se rapproche un peu plus à la masse salariale sur recettes fiscales avec 33,9 % contre ≤ 35 % prévu par l'Uémoa.

Au niveau des critères de convergence de la CEDEAO, la LFR respecte le taux d'inflation en fin de période, non accumulation des arriérés intérieurs, élimination de tous les anciens arriérés, la masse salariale rapportée aux recettes fiscales et le ratio investissements publics financés sur les ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales.

C'est en tenant compte de toutes ces avancées que les députés ont donné leur quitus à l'exécution de la LFR 2017.

En somme, la LFR 2017 rapproche le Mali des critères de convergence de l'Uemoa et de la CDEAO.