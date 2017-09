Guinée: Fria - Une pluie torrentielle cause des dégâts dans la commune urbaine

C'est à Xiam, l'une des plus importantes villes de l'empire du milieu que la Guinée et la Chine ont… Plus »

Selon un confrère basé dans la cité de l'Alumine, il n'y a pas eu de perte en vie humaine mais la tornade a fait des dégâts sur certains bâtiments et des murs de clôture de certaines maisons. C'est le cas de la clôture de la résidence du préfet de Fria, du collège Hadja M'Mah Camara et de l'école primaire Katouroun 2.

Des fortes pluies accompagnées de vent violent continuent de faire de dégâts à Conakry et à l'intérieur du pays. Des sources citées par l'agence guinéenne de presse nous apprennent que les murs de plusieurs bâtiments publics et privés se sont effondrés suite à une forte pluie qui s'est abattu dans la ville le dimanche 03 septembre 2017.

