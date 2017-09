L'Association pour le développement de la réadaptation et le bien-être (ADRBE) entend aider les… Plus »

« Les gens vont réfléchir par deux fois avant de manipuler les résultats », a-t-il déclaré. Et d'ajouter que les résultats des CLCR seront confrontés avec ceux de la machine à voter. Reste à savoir comment la classe politique en général et l'opposition en particulier va accueillir cette proposition, elle qui est habituée à voir les pièges partout.

D'où le recours à la machine à voter permettrait de ramener ce budget à des proportions plus réalistes adaptées aux ressources dont dispose le pays. Parlant de nouveau bulletin de vote totalement différent de l'ancien dont il a présenté un échantillon à la presse, le président de la Céni a affirmé qu'il va permettre l'économie de plus ou moins 400 millions USD.

Autrement dit, le bulletin de vote traditionnel pré-imprimé est remplacé par un bulletin de vote spécifique vierge que l'électeur obtient du président du bureau de vote et sur lequel il imprimera son choix via la machine de vote. Ensuite, ce bulletin de vote imprimé est déposé dans l'urne pour un dépouillement manuel.

« La machine de vote agrège les résultats des candidats au fur et à mesure que les électeurs votent. Et à la clôture du vote, la machine imprime la fiche des résultats qui sera comparée par les membres du bureau de vote et de dépouillement, en présence des témoins et observateurs. Ceci est une garantie de la transparence des résultats issus de la machine de vote », a expliqué le directeur du Centre national des traitements à la Céni.

Dans le souci de trouver la meilleure formule qui puisse garantir plus de fiabilité et de transparence dans l'organisation des prochaines élections en RDC de sorte à minimiser les éventuelles contestations, la Céni vient d'exhumer un vieux projet initié en 2013 par l'ex-président de la Céni, feu l'abbé Apollinaire Malumalu.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.