Congo-Kinshasa: Lutte contre le blanchiment d'argent - La RDC intègre le Gabac

La République démocratique du Congo (RDC) a signé, le 5 septembre, à Brazzaville un accord avec la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) pour officialiser son adhésion au Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale (Gabac) en qualité de membre associé.

En signant cet accord, la RDC devient membre associé du Gabac, un organe de la sous-région d'Afrique centrale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À travers cet accord signé par le président de la Commission de la Cémac, Pierre Moussa, et le ministre des Finances de la RDC, Yav-Mulang, le pays s'engage à entreprendre toute action légale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein des pays de la Cémac.

Ledit accord prévoit que ce pays devra, entre autres, se soumettre au processus de suivi et évaluation en la matière; contribuer au financement du Gabac à part égale au même titre que les autres pays membres ; se conformer au règlement intérieur ainsi qu'au manuel des procédures administratives et financières de cette institution. Devenue membre associé à part entière, la RDC a donc désormais l'obligation d'assurer la conformité de ses instruments juridiques et cadres institutionnels en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération.

Par ailleurs, pour permettre à ce pays de mener à bien cette bataille contre les fraudeurs, le Gabac s'engage à son tour à assister techniquement la RDC dans le renforcement des capacités de lutte contre ce phénomène ; la promotion des partenariats stratégiques avec le secteur privé ainsi que la société civile. Dans son mot de circonstance, le vice-Premier ministre de la RDC chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Shadari Ramazani, qui a conduit la délégation de son pays, a souligné l'intérêt pour son pays d'intégrer le Gabac pour combattre aux côtés des États d'Afrique centrale le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. « La RDC, qui subit des agressions terroristes depuis quelques années dans le Nord-Kivu et le Kassaï, a pleinement conscience des liens qui existent entre le terrorisme et les réseaux mafieux financiers. C'est donc pour réaffirmer l'engagement de mon pays en faveur de la mutualisation des efforts visant à combattre l'insécurité de nos économies que nous sommes ici à Brazzaville », a affirmé le vice-Premier ministre.

Pour sa part, le président en exercice du Gabac, Calixte Ganongo, estime qu'en mutualisant leurs efforts, les pays de la Cémac arriveront à juguler ce phénomène. « La mutualisation des efforts fournis par chacun de nos États et la mise en commun des ressources du renseignement et d'autres instruments de lutte me semblent être des voies que nous devons emprunter pour espérer, si ce n'est pour éradiquer, réduire le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à leur simple expression », a précisé le ministre congolais des Finances et du Budget, président du Gabac, Calixte Ganongo. Rappelons que le vice-Premier ministre de la RDC était accompagné du ministre des Finances, Yav-Mulang et de celui de la Justice, Garde des sceaux, Alexis Tambwé Muamba.