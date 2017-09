Nigeria: Près de 400 victimes civiles tuées par Boko Haram

Au moins 381 personnes ont trouvé la mort dans des attaques et des attentats suicides perpétrés par le groupe djihadiste au Cameroun et au Nigéria depuis avril, a souligné le 4 septembre Amnesty international.

« Du mois de mai au mois d'août, le nombre de victimes civiles est sept fois plus élevé qu'au cours des quatre mois précédents. Pour le seul mois d'août, on recense 100 morts parmi les civils (au Nigéria) », a déclaré Amnesty international.

En juillet, le groupe djihadiste a causé la mort à plus de 70 personnes dans l'attaque d'un convoi de prospection pétrolière dans le nord-est du Nigeria. De nombreux attentats suicides ont été commis en août dans la région de Konduga, à une vingtaine de km seulement de la capitale de l'Etat du Borno, Maiduguri.

Au Cameroun voisin, Amnesty recense 30 attentats suicides depuis avril. Au- delà des attentats visant les civils, ce groupe se concentre à nouveau sur des crimes ciblant ceux qu'ils considèrent comme des informateurs des forces de sécurité.

Le président nigérian Muhammadu Buhari, de retour au pays après trois mois d'absence pour congé médical, a reconnu que le groupe accélérait les attaques. Face à la recrudescence des attaques, il a promis « d'éradiquer » les menaces sécuritaires dans le pays dont l'insurrection djihadiste.

Bien que le groupe ait perdu du terrain face à l'armée nigériane et à la coalition régionale, la région du lac reste encore beaucoup plus passagère et de grandes parties du territoire sont inaccessibles. Le conflit a fait plus de 20000 morts, un chiffre sans doute beaucoup plus élevé et plus de 2 millions de déplacés, selon les estimations.