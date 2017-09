Du fil à aiguille, la mayonnaise à pris. Et les natifs de Koutaba dispersés aux quatre coins du monde s'y retrouvent et discuteront des problèmes de koutaba. A en croire les membres de ce mouvement, le meilleur est à venir. Just wait and see !

L'occasion pour l'administrateur du cercle de lancer un appel à tous les enfants de koutaba. " Ce que nous avons fait aujourd'hui est le fruit de l'effort de tous les membres et je les remercie vivement. Bientôt nous seront sur le chantier des toilettes publiques à koutaba, nous attendons encore plus d'engagement de tous ", Dixit Aboubakar Foundikou.

C'était en effet mercredi 30 Août 2017, un jour qui restera à jamais gravé dans les mémoires. C est qu'en fait, les fils et filles de koutaba réunis au sein du Cercle de Réflexion pour l Émergence de Koutaba, CREKOUTABA, ont décidé de s'attaquer à l'insalubrité comme premier acte vers l émergence.

Le geste est hautement symbolique et mérite tous les encouragements. Le Cercle de Réflexion pour l'Emergence de Koutaba vient de marquer des points en posant un acte citoyen qui participe à l'épanouissement et au développement de la citée, à travers ce don des bacs à ordures, une trentaine au total, à la municipalité de Koutaba. La cérémonie de remise de ce don avait pour cadre la salle des actes de ladite Commune.

