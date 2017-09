Congo-Brazzaville: La RDC désormais membre du Gabac - Ramazani Shadary, Thambwe Mwamba et Yav reçus par Sassou

La RDC est désormais membre associé du Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'argent et le terrorisme, Gabac.

La cérémonie de la signature de l'accord portant admission de la RDC au sein de cette institution de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC a eu lieu ce mardi 5 septembre dans la salle de conférence de l'hôtel Radisson de Brazzaville.

La signature de l'accord sus évoqué entre le président en exercice de la CEMAC, et le Ministre RD Congolais des finances, Henri Yav Muland, en présence du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC, Emmanuel Ramazani Shadary mandaté par le Chef de l'Etat congolais pour le représenter le Gouvernement de son pays à cette cérémonie et son collègue Ministre de l'Intérieur de la République du Congo, Zephirin Mbulu et d'autres officiels du pays de Sassou N'guessou ainsi que des organisations sous régionales et les diplomates en poste à Brazzaville. Après ladite signature la délégation gouvernementale conduite par le VPM Ramazani Shadary a été reçue par le président Denis Sassou N'guesso.

Lesdits de cette rencontre n'ont pas été rapporté à la presse. Assurément que ces membres du Gouvernement lui ont présenté la situation du Congo-Kinshasa et, certainement, les retombées de l'évaluation du processus électoral au Kasaï.