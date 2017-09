Afrique du Sud: Tennis/US Open - Le Sud-Africain Kevin Anderson tutoie enfin les cimes

Kevin Anderson, du haut de ses 202 centimètres, pourrait rentrer dans les annales du tennis. De fait, rares sont les Africains à être arrivés à ce stade de la compétition. Le dernier Africain à y être parvenu est Wayne Ferrera, compatriote de Kevin Anderson, en 2003, à l'Open d'Australie. Au total, ça ne s'est produit qu'à six reprises depuis 1968 et la professionnalisation du tennis de haut niveau (instauration de « l'ère open »).

« J'ai beaucoup travaillé pour atteindre ce but dans une carrière. Je veux en profiter durant un jour avant de penser à la demi-finale. » Kevin Anderson pouvait légitimement savourer sa victoire en quatre sets (7-6 [7/5], 6-7 [9/11], 6-3, 7-6 [9/7]) face à l'Américain Sam Querrey, en quarts de finale de l'US Open de tennis, ce 6 septembre 2017 à New York.

