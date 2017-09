Cameroun: Cameroon Invest Forum - Rendez-vous en novembre

Les contours et enjeux de l'évènement ont récemment été présentés à Yaoundé, au cours d'un point de presse du directeur général de l'API.

Une fois de plus, le Cameroun va servir de cadre à une grand messe des investisseurs. Il s'agit du Cameroon Invest Forum qui se tiendra du 9 au 10 novembre prochain à Douala. L'annonce en a été faite récemment par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements (API), Marthe Angeline Minja au cours d'une conférence de presse visant à présenter les différentes articulations de l'évènement. Le Cameroon Invest Forum se donne comme objectifs de promouvoir la destination Cameroun et accroître la capacité du pays à accueillir des investissements productifs.

En effet, de par les textes qui la régissent, l'API a pour mission de créer un cadre favorable de promotion de la destination Cameroun, afin d'attirer plus d'investisseurs. Opérateurs économiques, investisseurs nationaux et étrangers, responsables d'institutions financières, économiques et bancaires entre autres participants attendus. Ils devront « mutualiser leurs réflexions et échanger leurs expériences », a indiqué le Dg de l'API.

Une plateforme particulière a été aménagée à cet effet dans le cadre de cette deuxième édition à savoir, un marché des investissements. « Cette activité va consister en la présentation par secteurs des projets par leur porteur, préalablement sélectionnés par l'agence dans le but de susciter d'éventuels financements », a expliqué Marthe Angeline Minja. D'où le thème choisi : « Mise en relation des porteurs de projets et des partenaires techniques et financiers pour la promotion de l'industrie locale et l'attraction des investissements ».

Le forum sera en outre ponctué par la présentation du Plan directeur d'industrialisation et le cadre juridique et réglementaire des investissements au Cameroun, articulations qui marqueront la session d'ouverture. Il est également prévu des ateliers thématiques animés par des experts internationaux pour approfondir des projets sectoriels. Les opérateurs économiques pourront aussi nouer des contacts et décrocher des partenariats à travers les ateliers B to B. Une exposition de produits et services locaux mettant en valeur des techniques innovantes mises au point par les entreprises industrielles. Les investisseurs s'étant distingués par un dynamisme singulier recevront des « Awards » au cours de la soirée de gala qui marquera la fin de l'évènement.