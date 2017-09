Cameroun: Communication des partis politiques - Nécessaires recadrages

C'est sans doute l'attitude qui est la plus attendue des partis politiques de la scène nationale. Ceux-ci doivent plus que jamais anticiper sur les réactions des militants, afin de couper court à tout dérapage.

On peut encore relever sa prompte réaction à la suite de la décision du président de la République d'ordonner l'arrêt des poursuites contre certaines personnes mises en cause dans les actes de violence qui ont émaillé ce regrettable épisode. Des attitudes qui indiquent clairement la position du parti sur un sujet national dont l'importance n'est plus à démontrer.

On peut saluer ici la décision qui avait été celle du RDPC, au début de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de dépêcher sur le terrain son principal responsable administratif.

Ou plus exactement, pas toujours pour exprimer les positions qui sont celles des structures dont on se réclame. S'il est vrai que tout parti politique, comme toute organisation a besoin de communiquer, il devient donc impératif de procéder à un recadrage de la communication sur le terrain politique.

