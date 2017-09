Afrique Centrale: Lutte contre le blanchiment d'argent - La RDC rejoint la CEMAC

La RDC est désormais membre associé du Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'argent et le terrorisme,… Plus »

Notamment verser sa quote-part pour le financement du Groupe dès le début de chaque exercice, et se soumettre, dès novembre prochain, à l'évaluation du processus de lutte en RDC. Objectif, « mutualiser les efforts pour sinon l'éradiquer, au moins réduire le blanchiment d'argent à sa plus simple expression », a-t-il souligné.

Pour le vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux qui conduisait la délégation de la RDC à Brazzaville, cet accord avec le Gabac a de nombreux avantages parmi lesquels, la sauvegarde des économies africaines et la remise à niveau de son pays dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est pourquoi il a assuré que son pays tiendra ses engagements vis-à-vis du Gabac.

