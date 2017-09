Afrique: CAN 2019 - Le comité de site du Littoral sur le terrain

Sur place, on peut observer des ouvriers turcs et camerounais à l'œuvre. Le chantier tourne 24h/24, avec deux équipes qui se relaient jour et nuit. La deuxième étape de la descente était le stade de la Réunification à Bepanda, qui doit faire peau neuve pour la grand-messe du football africain dans un peu moins de deux ans. Précision : le comité de site ne s'assurera pas seulement que les infrastructures sportives (comme les stades de Bonamoussadi et Mbappe Lepe aussi concernés), sont prêtes. Les établissements hôteliers qui devront accueillir les délégations, ainsi que d'autres sites concernés par la CAN, seront également suivis de près.

Zeki Bozkurt, chef du projet, estime à 20% le niveau d'avancement des travaux de fondation. L'étape la plus difficile, selon lui. Et le représentant du maître d'œuvre turc, Yenigün, est confiant : « Notre contrat prévoit que nous livrions le stade avant la fin du mois de septembre 2018. Nous tiendrons les délais. »

