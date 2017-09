Madagascar: « Kakakaka kaiamba », le grand retour !

Goth, Eric, Francis et Honorat seront à l'affiche du "kakakaka kaiamba" au Gymnase couvert Mahamasina ce vendredi 8 septembre.

Le « Kakakaka kaiamba » en a séduit plus d'un et a maintes fois fait ses preuves auprès du grand public. Après quelques années d'absence, Luk Hervé a décidé de reprendre le concept. Le 8 septembre, Francis Turbo, Goth et les gars de « Fou hehy » reviennent donc sur le devant de la scène avec le « Kakakaka kaiamba ».

On les connaît surtout pour leur talent d'humoristes. Eric, Honorat, Francis Turbo et Goth ont pourtant plus d'une corde à leur arc. Ce sont également de bons interprètes.

Mais tandis que d'autres chantent pour seulement chanter, eux n'oublient jamais d'ajouter la petite touche qui fait toute la différence : l'humour. Une formule à laquelle tous ceux qui vont se rendre au Gymnase couvert Mahamasina auront droit le vendredi 8 septembre. Eric, Honorat, Francis Turbo et Goth, à l'initiative de « LH Pro », vont en effet reprendre le « Kakakaka kaiamba ».

Autrement dit, ils vont mélanger humour et musique. Luc Hervé Andriamihaingo de « LH Pro » d'expliquer : « Comme l'indique l'intitulé de l'évènement, il n'y aura que du « kaiamba » au menu. Non seulement les titres les plus connus et encore repris à tue-tête lors des fêtes familiales et karaokés mais également des morceaux moins connus ».

« Kaiamba ». Le « kaiamba », ce n'est pas uniquement dans l'art de chanter, c'est également dans la manière de se vêtir. Pour ce « come-back », Francis et ses amis ne manqueront donc pas d'éblouir leurs spectateurs avec des tenues spécialement conçues pour l'occasion. « Ils vont en mettre plein la vue à tous ceux qui seront de cette soirée inédite ».

« Driggs », pattes d'éléphant, foulard, col roulé, chemise à longues manches, maxi, perruque afro... sont de mise. D'ailleurs, le public est invité à se joindre aux artistes et à sortir des vieux tiroirs leurs habits aux couleurs du « kaiamba ».

« LH Pro » réserve des surprises à ceux qui jouent le jeu et suivent le « dress code ». « Kakakaka kaimba », l'occasion de replonger dans les années 60, 70 et 80 mais également d'assister à un spectacle au Gymnase couvert Mahamasina.