Madagascar: Un projet d'usine de construction d'automobiles avec la Chine en vue

Madagascar Associations s'active pour réaliser des projets qui vont certainement booster l'économie malgache, à travers un partenariat gagnant-gagnant.

Après Karenjy qui est encore au stade de production limitée Madagascar aura peut-être enfin une grande usine de construction d'automobiles. Madagascar Associations, annoncent un projet de création d'une unité de production de voitures à Madagascar. Selon Ramaherison José, Président de Madagascar Associations, ce projet très ambitieux est né lors d'une mission effectuée au mois de juin dernier en Chine par cette association.

Bilan positif. Au cours de cette mission en effet, la délégation de Madagascar Associations a été reçue par les hautes instances dirigeantes de l'économie chinoise. Une mission qui a enregistré un bilan très positif, puisque plusieurs projets industriels se chiffrant à des milliards de dollars ont été concoctés. Des projets concernant différents secteurs porteurs comme l'agriculture, la pêche, les infrastructures routières et aéroportuaires, les télécommunications, l'énergie... Et le plus en vue concerne l'industrie automobile. Selon Madagascar Associations qui a tenu avant-hier une réunion de ses membres à son siège situé aux 67 ha, une grande marque chinoise, également partenaire de Mercedes Benz prévoit de créer une unité de production de voitures à Madagascar.

Le projet qui sera réalisé en partenariat avec des opérateurs économiques locaux a pour objectif de produire des voitures de bonne qualité, à un prix accessible au grand nombre. Selon les précisions données par un responsable de Madagascar Associations, les prix de ces voitures pourraient se situer à la moitié de celles qui sont actuellement proposées sur le marché. « La partie chinoise est prête pour avancer dans ces projets, il reste à la partie malgache de mettre en place les mesures pour faciliter leur réalisation » selon toujours le Président de Madagascar Associations.

Beijing. A noter que cette association dirigée par Maître Gao, de son nom malgache Ramaherison José regroupe plusieurs groupements. Il s'agit, en l'occurrence de China Industrial Africa Forum, de World Chinese Alliance Federation, de China WTO Africa Affairs Committee, de World Federation of Chinese and Overseas Chinese Madagascar et enfin de l'American International Chamber of Commerce (AICC). En ce qui concernant justement cette Chambre de Commerce américaine, sa présence au sein de Madagascar Associations prouve l'excellence des relations entre les investisseurs américains et chinois. Sur ce point d'ailleurs, Madagascar Associations prévoit en fin septembre début octobre, une autre mission économique aux Etats-Unis. Une autre mission est également prévue à Beijing au mois d'octobre.

