Ce qui se ferait par « une analyse des capacités et des ressources locales ». Empruntée à la Fédération internationale des Croix-Rouge, l'approche PASSA devrait permettre aux communautés de ne plus retourner dans les abris d'urgence après le passage des cyclones.

La distribution d'environ 200 cases pilotes dans les districts de Maroantsetra et d'Antalaha sera la manifestation de cette nouvelle approche. « La conception de ces cases pilotes se ferait en prenant en compte les réalités et ressources locales, conformément aux étapes de l'approche PASSA » d'après toujours les propos de la secrétaire générale de la Croix-Rouge Madagascar.

Fond. A vulgariser dans toute l'île, auprès des communautés locales, l'approche PASSA consiste également en la capitalisation des acquis en matière de renforcement des habitats. Andoniaina Ratsimamanga d'expliquer que « l'approche entend appuyer les communautés locales dans les techniques et manières de construire leurs logements ». Et ce, dans le dessein de « permettre une meilleure résilience communautaire ».

La formation des divers acteurs œuvrant dans le secteur de la gestion des risques et catastrophes sur l'approche PASSA (Approche participative pour la sécurité du logement), hier, arrive donc à point nommé. Initiée par la Croix-Rouge Madagascar avec l'appui de l'organisation internationale de l'immigration, la formation voudrait également faciliter l'harmonisation de l'approche et des stratégies de mise en œuvre des activités des membres du groupe sectoriel abris/habitat au niveau national.

