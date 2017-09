Madagascar: Données environnementales ouvertes - Deux jours d'échange d'expérience au Carlton

Lancée il y a seulement quatre mois, le site web spécialisé en annonces d'achats et de ventes… Plus »

Ce que le directeur général auprès du ministère de l'Environnement a spécifié « selon lequel Madagascar a plus que jamais besoin de stratégie et de politique nationale sur les données ouvertes ». Christine Edmée Ralalaharisoa de renchérir que ces « dernières revêtent une importance capitale dans le processus de prise de décision étant donné qu'elles sont des outils d'analyse environnementale permettant d'entreprendre des réponses rapides face à une situation». Important de par les enjeux qu'elles ont sur la vie quotidienne des populations, les données ouvertes ne sont toutefois pas accessibles au particulier lambda.

Perspectives. Par ailleurs, les données ouvertes existent et sont utilisées par différents secteurs dans la Grande Ile. Notamment, auprès du ministère de l'Environnement via le suivi et le contrôle des feux de brousse. Lesdites données sont également utilisées par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. Ainsi, l'atelier international qui se déroule actuellement voudrait arriver à mettre en place une « politique nationale sur les données ouvertes ».

Les sites web des ministères et des organismes rattachés au gouvernement constituent de parfaites illustrations de l'existence desdites données. « Ces dernières ne sont toutefois pas exploitables malgré leur accessibilité » a lancé Christine Edmée Ralalaharisoa, directeur générale auprès du ministère de l'Environnement, lors de l'ouverture officielle de l'atelier au Carlton Anosy hier. Cette responsable du ministère de l'Environnement d'ajouter que « le premier objectif de l'évènement est le renforcement des capacités des acteurs nationaux pour une meilleure gestion et exploitabilité des données environnementales ».

Madagascar accueille actuellement l'atelier international sur les données ouvertes. Un évènement marquant qui se déroulera durant deux jours à l'hôtel Carlton Anosy. Et durant lequel des experts en technologies des données ouvertes vont effectuer des partages d'expérience à leurs homologues malgaches. La Grande Ile dispose en effet d'experts et d'instruments relatifs aux données.

