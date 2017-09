Madagascar: Voots Kongregation - Nindry et Lewicky, la musique du Nord au Sud

Nindry, le musicien à découvrir absolument !

Pour ce vendredi 9 septembre, le Jao's Pub accueille un concept original et authentique où musique rimera avec voyage musical entre traditionnel et moderne. A l'affiche, Nindry et Lewicky, qui seront accompagnés par Voots Dahy.

La musique sans frontière, c'est sans doute le slogan de cette affiche signée Voots Kongregation, un cabaret-concert qui se tiendra au Jao's Pub le vendredi 9 septembre prochain. En tête d'affiche, Lewicky et Nindry, deux artistes du terroir qui apportent dans leurs musiques toute une culture. Cette soirée aux couleurs bien malgaches promet beaucoup, avec la dextérité de Nindry, digne fils de Remanindry, qui joue des instruments de musique traditionnels, dont le « lokanga », un instrument originaire et spécifique du Sud. Nindry a grandi dans cette musique, aux côtés de son paternel, et peut jouer des heures durant de toutes les sonorités du Sud. « Bien sûr, je joue de la musique traditionnelle.

Mais j'ai aussi voulu faire évoluer mes sonorités et jouer des rythmes plus modernes. En entendant les autres musiques des autres pays, j'ai voulu adapter ma musique avec cela. Du coup, je joue d'autres styles musicaux à part le traditionnel » explique Nindry, visiblement très passionné par son art. D'ailleurs, le public a déjà eu l'occasion de le voir aux côtés de Silo à l'Is'Art Galerie où l'osmose entre les musiciens a été impressionnante. C'est cette même symbiose, mais avec un autre registre et d'autres musiciens, qui va se faire lors de ce cabaret unique et authentique.

Mélange musical. Nindry, qui a alors adapté son instrument de musique avec le style moderne, partagera la scène avec Lewicky. Les deux seront accompagnés par Voots Dahy qui réunit Rolf, Naday, Natiana... « En jouant avec eux, j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré les personnes qu'il faut. Des musiciens passionnés qui vivent de la musique, et qui veulent grandir avec moi musicalement. Avec eux, j'expérimente ce mélange 'trad-moderne', et c'est très enrichissant » dit-il. En s'adaptant à la musique moderne, Nindry a réglé son instrument de musique pour atteindre les sonorités des « instrus » modernes. Nindry sera avec Lewicky, qui a également son « flow » personnel, et qui mélange son « jijy » et le « groove » moderne.

En tout cas, ce cabaret concert promet d'être un vrai voyage musical à travers le pays, et dans toutes les sonorités.